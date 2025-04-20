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16:45, 20 апреля 2025Мир

Папа Римский назвал ключевое условие для установления мира

Папа Римский Франциск: Установление мира невозможно без разоружения
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Установления мира невозможно достичь без разоружения и исключения гонки вооружений. На это указал папа римский Франциск в традиционном пасхальном послании Urbi et orbi («Граду и миру»), опубликованном на новостном портале Святого Престола.

«Мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа обеспечивать свою оборону не может превратиться во всеобщую гонку вооружений», — отметил понтифик, поздравляя всех христиан со Светлой Пасхой.

Папа римский также призвал молиться за жителей Израиля и Палестины, Ливана и Сирии, Йемена, Украины, Мьянмы и африканских стран, а также за согласие на Южном Кавказе и на Балканах. Кроме того, он призвал лидеров всего мира к освобождению военнопленных и политических заключенных.

Пасхальное послание по просьбе папы Франциска было зачитано его церемониймейстером, архиепископом Диего Равелли. Его слушали 50 тысяч паломников, которые собрались на площади Святого Петра. Наконец, сам понтифик совершил апостольское благословение, объехал площадь на папамобиле и поприветствовал верующих.

Ранее папа римский Франциск причислил к лику блаженных испанского архитектора Антонио Гауди. Как отметили в Ватикане, Гауди смог «превратить искусство в хвалебный гимн Господу».

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