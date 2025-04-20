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13:51, 20 апреля 2025Силовые структуры

В Москве задержан давший показания на Смирнова экс-депутат Курской областной думы

ТАСС: В Москве задержали депутата Курской областной думы Максима Васильева
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве задержан экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев, который дал показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова по делу о хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения», — сказал собеседник ТАСС.

По данным агентства, следствие планирует в понедельник обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия в Москве.

19 апреля на внеочередном заседании Курской областной думы полномочия Васильева были прекращены на основании его письменного заявления. Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Ранее сообщалось, что находящийся на специальной военной операции (СВО) депутат Максим Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

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