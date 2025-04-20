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00:16, 20 апреля 2025Мир

В ОАЭ оценили последний обмен пленными между Россией и Украиной

МИД ОАЭ назвал крупнейшим последний обмен пленными между РФ и Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Состоявшийся 19 апреля обмен пленными между Россией и Украиной стал крупнейшим с начала конфликта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает ТАСС.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что с начала 2024 года ОАЭ поспособствовали обмену свыше 3,7 тысячи пленных. В МИД также поблагодарили стороны конфликта за поддержку посреднических усилий. Там добавили, что продолжат искать способы мирного урегулирования конфликта.

19 апреля стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246».

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