В ОАЭ оценили последний обмен пленными между Россией и Украиной

МИД ОАЭ назвал крупнейшим последний обмен пленными между РФ и Украиной

Состоявшийся 19 апреля обмен пленными между Россией и Украиной стал крупнейшим с начала конфликта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает ТАСС.

«ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Украиной, который стал крупнейшим с момента начала конфликта между двумя странами», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что с начала 2024 года ОАЭ поспособствовали обмену свыше 3,7 тысячи пленных. В МИД также поблагодарили стороны конфликта за поддержку посреднических усилий. Там добавили, что продолжат искать способы мирного урегулирования конфликта.

19 апреля стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246».