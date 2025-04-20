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17:03, 20 апреля 2025Мир

В парламенте Японии прокомментировали пасхальное перемирие

Депутат парламента Японии Судзуки: Диалог США и РФ идет на разных уровнях
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пасхальное перемирие, предложенное Москвой, показывает, что диалог США и России идет на разных уровнях. Значение прекращения огня прокомментировал депутат парламента Японии Мунзо Судзуки, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин объявил временное перемирие. Вместе с рядом высказываний президента США Дональда Трампа заявление президента Путина воспринимается как то, что Америка и Россия ведут переговоры на различных уровнях», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что предложение перемирия продемонстрировало милосердие Москвы.

Ранее в Италии пасхальное перемирие назвали сигналом на пути к миру на Украине. На это указал министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.

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