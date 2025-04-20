Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 20 апреля 2025Мир

В Британии призвали Россию к полному прекращению огня на Украине

МИД Великобритании: Россия должна показать серьезное отношение к миру на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Великобритании призвали Россию к полному прекращению огня и переговорам по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

«Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру», — указали представители ведомства.

Согласно заявлению, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие должно привести к переговорам о прочном и справедливом мире на Украине. Как отмечено в документе, украинские власти уже взяли на себя обязательства по полному прекращению огня, поэтому российское руководство должно «сделать то же самое» и показать серьезное отношение к переговорному процессу.

Ранее в Италии пасхальное перемирие назвали сигналом на пути к миру на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тишина в ответ на тишину». Как украинские власти и военные отреагировали на объявленное Россией пасхальное перемирие?

    Путин поздравил граждан России с Пасхой

    В Британии призвали Россию к полному прекращению огня на Украине

    ВСУ атаковали Донецк в пасхальное перемирие

    В одной стране НАТО прокомментировали пасхальное перемирие

    Россия увеличила покупки южнокорейских автомобилей до максимума за год

    Губернатор Челябинской области пообещал оказать помощь пострадавшим при пожаре

    Американский телеканал в прямом эфире обозначил Киев частью России

    В МИД рассказали о курируемой извне киберпреступности против России

    Патриотический подъем в Китае назвали препятствием для примирения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости