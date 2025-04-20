В Британии призвали Россию к полному прекращению огня на Украине

МИД Великобритании: Россия должна показать серьезное отношение к миру на Украине

В Великобритании призвали Россию к полному прекращению огня и переговорам по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.

«Настал момент для Путина показать, что он серьезно относится к миру», — указали представители ведомства.

Согласно заявлению, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие должно привести к переговорам о прочном и справедливом мире на Украине. Как отмечено в документе, украинские власти уже взяли на себя обязательства по полному прекращению огня, поэтому российское руководство должно «сделать то же самое» и показать серьезное отношение к переговорному процессу.

Ранее в Италии пасхальное перемирие назвали сигналом на пути к миру на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер страны Антонио Таяни.