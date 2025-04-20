В российском регионе при пожаре погибли четверо детей

В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей

В поселке Василовка Челябинской области произошел пожар в частном доме, жертвами которого стали четверо детей. Об этом сообщило МЧС региона в Telegram-канале.

«В результате происшествия погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: 7 и 5 лет (близнецы)», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент происшествия дети находились дома одни.

Уточняется, что пожарные ликвидировали открытое горение на площади 160 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 23 человека.

В Telegram-канале Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего.