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18:47, 20 апреля 2025Мир

В США призвали устранить коренные причины конфликта на Украине

Экономист Сакс: США начинают понимать причины конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США начинают понимать причины конфликта на Украине, а также что необходимо для его урегулирования. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон. Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин», — подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что США устали от Украины.

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