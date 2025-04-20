В США призвали устранить коренные причины конфликта на Украине

Экономист Сакс: США начинают понимать причины конфликта на Украине

США начинают понимать причины конфликта на Украине, а также что необходимо для его урегулирования. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон. Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин», — подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что США устали от Украины.