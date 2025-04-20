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05:54, 20 апреля 2025Мир

В США раскрыли итоги переговоров с Ираном

ABC News: Чиновник из США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном в Риме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Американская администрация заявила, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Неназванный чиновник из США рассказал, что переговоры продолжались четыре часа. Он раскрыл итоги встречи и сообщил, что был достигнут очень хороший прогресс в ходе прямых и непрямых обсуждений.

«Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали», — отметил представитель США.

12 апреля в Омане прошли непрямые переговоры между представителями Ирана и США. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва приветствует прошедшие обсуждения по иранской ядерной программе, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь.

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