Россия высказалась о переговорах США и Ирана

МИД: Россия приветствует переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе

Москва приветствует переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. (...) Будем рассчитывать, что результаты будут конкретные и осязаемые. Сам факт переговоров мы приветствуем. Если на них достигнуты положительные [результаты], мы будем только рады», — отметил дипломат.

12 апреля в столице Омана Маскате состоялись непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Иранская сторона была представлена министром иностранных дел Аббасом Аракчи, американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Оманские дипломаты выступили в качестве посредников.

По данным агентства Reuters, ключевой темой переговоров стало ослабление некоторых санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Также сообщается, что стороны обсудили деэскалацию напряженности в регионе и возможность обмена заключенными.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками в том случае, если Тегеран и Вашингтон не найдут компромисса по вопросу ядерного оружия. Издание Daily Mail, ссылаясь на источник в Белом доме, также сообщало об угрозах США уничтожить Иран к сентябрю этого года.