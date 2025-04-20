Bild: У отеля Hilton в центре Берлина произошла стрельба

Рано утром рядом с отелем Hilton в центре Берлина произошла стрельба. Об этом сообщает издание Bild.

«Около 4:45 утра в Берлине у отеля Hilton на углу улиц Моренштрассе и Шарлоттенштрассе произошла стрельба. Сколько выстрелов было сделано и почему, в настоящее время неясно», — указано в публикации.

По данным издания, в результате происшествия ранение получил как минимум один человек. Полиция уже разыскивает двух подозреваемых, из-за спора которых и мог произойти инцидент. Кроме того, место стрельбы было оцеплено.

17 апреля стрельба произошла в Университете Флориды в США. Как сообщалось, преступник ранил шесть человек.