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16:54, 20 апреля 2025Мир

В Венгрии сыронизировали над организацией ЛГБТ-фестиваля в Киеве

Аналитик из Венгрии Кошкович: Киев заплатил жизнями миллионов за ЛГБТ-фестиваль
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина заплатила миллионами жизней своих граждан, чтобы получить возможность провести в Киеве ЛГБТ-фестиваль (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Над организацией мероприятия сыронизировал в социальной сети X аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Вот ради чего был миллион погибших украинцев», — написал аналитик.

18 апреля в Киеве открылся кинофестиваль Sunny Bunny, посвященный картинам о проблемах квир-сексуальности. Проведение фестиваля в дни Пасхи раскритиковали украинские общественные деятели и депутаты Верховной Рады.

Накануне в украинской столице произошли столкновения с участием противников проведения фестиваля. Полиция разогнала акцию противников ЛГБТ-мероприятия.

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