Зоолог предложил отдавать бездомных собак дачникам

Радио Sputnik: Зоолог Ефременко предложил отдавать бездомных собак дачникам

Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко предложил отдавать бездомных собак дачникам. Об этом он рассказал в программе «Живая природа», выходящей в эфире радио Sputnik.

По словам Ефременко, уезжающим на дачу людям стоит передавать содержащихся в питомниках собак на сезон по договору с условием возврата. Эта мера, по мнению Ефременко, позволит частично разгрузить питомники и сократить количество брошенных в садоводствах животных с завершением летнего сезона.

Также эксперт отметил, что с началом дачного сезона многие люди и так часто берут собак для охраны участков от мародеров, поскольку не могут постоянно жить на даче.

Ранее сообщалось, что ветеринар из США отказалась отдавать бывшему хозяину — бездомному мужчине — собаку, которую она нашла и вылечила. Женщина считает, что собаке будет лучше с ней, ее могут обвинить в воровстве.