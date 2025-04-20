Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:10, 20 апреля 2025Из жизни

Зоолог предложил отдавать бездомных собак дачникам

Радио Sputnik: Зоолог Ефременко предложил отдавать бездомных собак дачникам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко предложил отдавать бездомных собак дачникам. Об этом он рассказал в программе «Живая природа», выходящей в эфире радио Sputnik.

По словам Ефременко, уезжающим на дачу людям стоит передавать содержащихся в питомниках собак на сезон по договору с условием возврата. Эта мера, по мнению Ефременко, позволит частично разгрузить питомники и сократить количество брошенных в садоводствах животных с завершением летнего сезона.

Также эксперт отметил, что с началом дачного сезона многие люди и так часто берут собак для охраны участков от мародеров, поскольку не могут постоянно жить на даче.

Ранее сообщалось, что ветеринар из США отказалась отдавать бывшему хозяину — бездомному мужчине — собаку, которую она нашла и вылечила. Женщина считает, что собаке будет лучше с ней, ее могут обвинить в воровстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности по атаке на Донецк в пасхальное перемирие

    Россиянин стал лучшим молодым игроком Европы по одному из показателей

    В Минобороны рассказали об успехах ВС России на фронте до пасхального перемирия

    Зоолог предложил отдавать бездомных собак дачникам

    В центре Берлина произошла стрельба

    В Минобороны рассказали о соблюдении пасхального перемирия

    ВСУ ночью после перемирия осуществили 900 атак дронами и сбросов боеприпасов

    На Украине отреагировали на обозначение Киева российским городом в эфире Fox News

    Сотрудников Пентагона уличили в клевете

    Психолог рассказал о влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости