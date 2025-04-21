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11:36, 21 апреля 2025Силовые структуры

36-летний россиянин забил молотком мать-пенсионерку

В Новосибирской области задержали забившего мать-пенсионерку молотком мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирской области задержали 36-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над 73-летней матерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 4 февраля житель Черепановского района разозлился на свою мать, схватил молоток и начал бить им по голове пенсионерку. Отмечается, что состояние здоровья и возраст пенсионерки не позволяли ей защитить себя. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что Барнауле возбудили уголовное дело после расправы россиянки над своей матерью.

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