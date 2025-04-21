36-летний россиянин забил молотком мать-пенсионерку

В Новосибирской области задержали 36-летнего россиянина, подозреваемого в расправе над 73-летней матерью. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, утром 4 февраля житель Черепановского района разозлился на свою мать, схватил молоток и начал бить им по голове пенсионерку. Отмечается, что состояние здоровья и возраст пенсионерки не позволяли ей защитить себя. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что Барнауле возбудили уголовное дело после расправы россиянки над своей матерью.