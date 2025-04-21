РБК: Кремль поделит депутатов ГД на три группы исходя из оценки их деятельности

Кремль поделит депутатов Госдумы на три группы исходя из оценки их деятельности. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате российского парламента сообщает РБК.

По информации издания, три группы оценки работы депутатов будут включать зеленую, желтую и красную категории. Давать характеристику парламентариям будут региональные власти, которые, при необходимости, смогут предложить вовсе заменить депутата на грядущих выборах. Отмечается, что собственную оценку депутатов проведут и в их родных партиях — будут изучены парламентская активность избранников, авторитет среди коллег и наличие собственной повестки.

Опрошенные РБК эксперты заявили, что вопрос связи депутата с родным регионом очень важен для Кремля. «Депутаты должны быть жестко привязаны к своим территориям, действительно помогать им. Этот подход активно продвигают и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и администрация президента», — порассуждал замглавы департамента политических проектов группы «Полилог» Артур Заббаров.

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