Стало известно о реформе KPI для российских губернаторов

«Коммерсантъ»: администрация президента готовит реформу KPI для губернаторов

Администрация президента России работает над реформой ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Как пояснили источники, знакомые с изменениями, в критериях оценки глав регионов появится больше социологически измеряемых параметров. Администрация президента хотела бы знать, как изменения на местах оценивают сами жители России — сейчас данные о показателях работы губернаторов, как правило, предоставляются в виде цифр и статистики.

Социологическим образом в действующем перечне измеряется только один параметр — доверие к власти. По сведениям издания, за этот параметр отвечает сама администрация президента — выводы о работе губернаторов делаются по итогам закрытых опросов фонда «Общественное мнение» и других социологических служб, а также замерам Федеральной службы охраны (ФСО)

Обновленный KPI, как предполагают собеседники издания, будет закреплен указом президента. Последний раз критерии оценки эффективности губернаторов обновлялись в 2021 году. Тогда Владимир Путин в документе зафиксировал 20 параметров, по которым оцениваются главы регионов — среди них уровень доверия жителей, уровень образования и бедности, численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, качество городской среды, темп роста реальной среднемесячной заработной платы и другие показатели.

Собеседники газеты также отметили, что реформа KPI связана с поручениями президента, которые тот дал в ходе февральского послания Федеральному собранию. Тогда глава государства подчеркивал, что главный результат работы должен измеряться «не тоннами, километрами и суммой потраченных денег», а оценкой людей.

В 2024 году в ходе осенней ротации в губернатороском корпусе свои посты покинули главы Коми, Тамбовской и Ростовской областей. 5 ноября Путин назначил Евгения Первышова и Юрия Слюсаря временно исполняющими обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей соответственно. Кресло главы Коми же занял руководитель Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.