45-летняя звезда сериала «Кухня» прошлась по городу в платье с глубоким декольте

Актриса Елена Подкаминская прошлась по Москве в платье с глубоким декольте

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская прошлась по городу в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 45-летняя звезда телесериала «Кухня» снялась на фоне ресторана в Москве, где создавался упомянутый многосерийный фильм. При этом она была одета в горчичное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра.

В то же время знаменитость отказалась от бюстгальтера. Кроме того, ей собрали волосы в пучок и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В ноябре 2024 года 45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме. Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская вышла перед публикой в наряде с тонкими бретелями и глубоким декольте.