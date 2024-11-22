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09:09, 22 ноября 2024Ценности

45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме

45-летняя актриса Елена Подкаминская в мини-платье появилась на подиуме
Алина Гостева
Алина Гостева
Елена Подкаминская (справа)

Елена Подкаминская (справа). Кадр: @darya_ustinova

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская в откровенном наряде появилась на показе отечественного бренда Nume. Кадры опубликовала PR-менеджер интернет-магазина Lamoda на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда телесериала «Кухня» вышла на подиум в блестящем белом мини-платье с тонкими бретелями и глубоким декольте. При этом облегающий предмет гардероба подчеркнул стройную фигуру знаменитости.

Также артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, подчеркнула глаза черной подводкой и надела массивные серьги-подвески с металлическими пластинами.

Ранее в ноябре 45-летняя российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности.

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