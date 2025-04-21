Арестованный депутат Курской думы отверг причастность к даче показаний на губернатора

Арестованный депутат Курской думы заявил, что не давал показаний на Смирнова

Арестованный депутат Курской областной думы Максим Васильев отверг информацию о том, что он давал показания в отношении экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам отправленного на два месяца в СИЗО законотворца информация о том, что он дал показания по делу Алексея Смирнова о хищении на сумму свыше миллиарда рублей не соответствует действительности. Он отметил, что показания давал только относительно себя и никакой сделки со следствием пока не заключал.

Максим Васильев был задержан в Москве 20 апреля. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связанном с хищением средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.