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18:24, 21 апреля 2025Силовые структуры

Арестованный депутат Курской думы отверг причастность к даче показаний на губернатора

Арестованный депутат Курской думы заявил, что не давал показаний на Смирнова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Арестованный депутат Курской областной думы Максим Васильев отверг информацию о том, что он давал показания в отношении экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам отправленного на два месяца в СИЗО законотворца информация о том, что он дал показания по делу Алексея Смирнова о хищении на сумму свыше миллиарда рублей не соответствует действительности. Он отметил, что показания давал только относительно себя и никакой сделки со следствием пока не заключал.

Максим Васильев был задержан в Москве 20 апреля. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) связанном с хищением средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

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