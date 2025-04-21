Борьбе Трампа с миграцией предсказали плачевный результат

Bloomberg: Борьба Трампа с миграцией разгонит инфляцию и замедлит рост экономики

Антииммиграционная политика президента США Дональда Трампа может подорвать рост ВВП, разогнать инфляцию и сдержать экономическую активность. О таких плачевных результатах предупредило агентство Bloomberg.

Оно обратило внимание, что в свое время 5,5 миллиона иммигрантов, как нелегальных, так и легальных, помогли рынку труда США восстановиться и подстегнули экономический рост. Те угрозы, которые создает сегодня Белый дом, рискуют сорвать эту тенденцию.

По данным Goldman Sachs, отток мигрантов замедлит темпы ежемесячного создания рабочих мест до 80 тысяч к концу 2025 года. В прошлом году средний темп составил 168 тысяч. В свою очередь, экономисты Morgan Stanley и Федерального резервного банка Далласа предупредили о повышательном давлении на заработные платы, а значит, и на цены. Это означает, что ФРС рискует не добиться целевой двухпроцентной инфляции.

До этого опрос, проведенный CNBC, показал, что уровень одобрения экономической политики Трампа рухнул до самых скверных за всю его президентскую карьеру показателей. Люди недовольны тарифами и ростом инфляции, а тот всплеск экономического оптимизма, который имел место после победы Трампа на выборах, сошел на нет.