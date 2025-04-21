Экономическая политика Трампа разочаровала американцев

CNBC: Большинство жителей США не одобрили экономический курс Трампа

Уровень одобрения экономической политики главы Белого дома Дональда Трампа упал до худших значений за всю его президентскую карьеру. Это показал обзор, подготовленный CNBC.

В стране зафиксировали широкое недовольство тарифными мерами и ростом инфляции. Всплеск экономического оптимизма, сопровождавший переизбрание Трампа, сошел на нет. Сейчас все больше жителей США считают, что ситуация в экономике ухудшится как никогда с 2023 года. Пессимистичные настроения воцарились и на фондовом рынке.

Как показал опрос, 44 процента американцев одобряют действия Трампа на посту президента, а 51 процент — не одобряют. Что касается отношения к экономической ситуации, то президента поддержали только 43 процента. В то же время 55 процентов граждан оценивают курс главы государства негативно.

Меняется отношение к Трампу и среди рабочих. В целом, они продолжают позитивно высказываться об экономической политике президента. Однако их неодобрение выросло на 14 пунктов.

Кроме того, оказалось, что 49 процентов населения ждут ухудшения экономической ситуации в США уже в 2026 году. Это самый высокий уровень пессимизма с 2023 года. Трамп теряет поддержку даже среди республиканцев. Особенно сильно американцы озабочены тарифной политикой президента. Большинство опрошенных назвали их вредными для рабочих, уровня инфляции и экономики в целом.

Также оказалось, что подавляющее большинство жителей США рассматривают Канаду, Мексику, ЕС и Японию скорее как экономическую возможность для Соединенных Штатов, а не как угрозу. Общественность, включая большинство республиканцев, не разделяет антипатию Трампа по отношению к этим торговым партнерам. При этом количество тех, кто считает угрозой Китай выросло до 44 процентов.

Ранее министру финансов США Скотту Бессенту и министру торговли Говарду Лютнику удалось уговорить Трампа приостановить введение торговых пошлин. Как написала газета The Wall Street Journal, они смогли добиться этого несмотря на препятствие в виде торгового советника президента Питера Наварро, который «постоянно крутился около Овального кабинета».