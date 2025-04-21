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14:27, 21 апреля 2025Экономика

Экономическая политика Трампа разочаровала американцев

CNBC: Большинство жителей США не одобрили экономический курс Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Уровень одобрения экономической политики главы Белого дома Дональда Трампа упал до худших значений за всю его президентскую карьеру. Это показал обзор, подготовленный CNBC.

В стране зафиксировали широкое недовольство тарифными мерами и ростом инфляции. Всплеск экономического оптимизма, сопровождавший переизбрание Трампа, сошел на нет. Сейчас все больше жителей США считают, что ситуация в экономике ухудшится как никогда с 2023 года. Пессимистичные настроения воцарились и на фондовом рынке.

Как показал опрос, 44 процента американцев одобряют действия Трампа на посту президента, а 51 процент — не одобряют. Что касается отношения к экономической ситуации, то президента поддержали только 43 процента. В то же время 55 процентов граждан оценивают курс главы государства негативно.

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Меняется отношение к Трампу и среди рабочих. В целом, они продолжают позитивно высказываться об экономической политике президента. Однако их неодобрение выросло на 14 пунктов.

Кроме того, оказалось, что 49 процентов населения ждут ухудшения экономической ситуации в США уже в 2026 году. Это самый высокий уровень пессимизма с 2023 года. Трамп теряет поддержку даже среди республиканцев. Особенно сильно американцы озабочены тарифной политикой президента. Большинство опрошенных назвали их вредными для рабочих, уровня инфляции и экономики в целом.

Также оказалось, что подавляющее большинство жителей США рассматривают Канаду, Мексику, ЕС и Японию скорее как экономическую возможность для Соединенных Штатов, а не как угрозу. Общественность, включая большинство республиканцев, не разделяет антипатию Трампа по отношению к этим торговым партнерам. При этом количество тех, кто считает угрозой Китай выросло до 44 процентов.

Ранее министру финансов США Скотту Бессенту и министру торговли Говарду Лютнику удалось уговорить Трампа приостановить введение торговых пошлин. Как написала газета The Wall Street Journal, они смогли добиться этого несмотря на препятствие в виде торгового советника президента Питера Наварро, который «постоянно крутился около Овального кабинета».

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