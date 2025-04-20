В США объяснили приостановку Трампом введения пошлин

WSJ: Трамп приостановил пошлины после беседы с министрами Бессентом и Лютником

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин после беседы с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Министры смогли поймать момент и переубедить Трампа по вопросу пошлин. «Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета», — отмечает WSJ.

Трамп резко поднял импортные пошлины на продукцию из 185 стран в начале апреля. Для ряда государств, включая ближайших партнеров США, ставки выросли до 20-30 процентов от таможенной стоимости товаров. Однако вскоре американский лидер объявил о 90-дневной паузе на пошлины для 75 стран, включая государства Евросоюза (ЕС).

