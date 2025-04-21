Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 21 апреля 2025Мир

Бывшая глава МИД Австрии рассказала о перезагрузке отношений России и США

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о начале перезагрузки отношений РФ и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась, чего не произошло в отношениях РФ с Европой. С таким заявлением выступила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

«По поводу развития отношений России с Соединенными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений [России] с Европой, там все не так гладко», — сказала экс-министр.

По ее словам, спектр тем, которые могут обсуждать между собой Москва и Вашингтон, достаточно широк и не ограничивается конфликтом на Украине. В их числе она назвала взаимодействие в изучении космоса, борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Кнайсль, однако, подчеркнула, что скептически относится к развитию отношений России и США и не ожидает в них стремительного прогресса. Она добавила, что хотя встреча лидеров двух стран рано или поздно состоится, та потребует очень большой и длительной подготовки.

Ранее Кнайсль заявила, что считает Европейский союз неспособным поддержать Украину в военном отношении без помощи США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Путин сообщил о возобновлении боевых действий после пасхального перемирия

    ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

    Ефремов отказался выходить из дома из-за повышенного внимания

    Сырский рассказал о боях в Курской и Сумской областях

    В офисе Зеленского высказались о признании Крыма российским

    Симоньян раскрыла одну рекомендацию врачей Кеосаяну до комы

    Путин приехал на форум глав муниципальных образований в национальный центр «Россия»

    Обрушение продаж автомобилей в России объяснили

    Путин подписал закон о призыве на срочную службу по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости