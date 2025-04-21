Бывшая глава МИД Австрии рассказала о перезагрузке отношений России и США

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о начале перезагрузки отношений РФ и США

Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась, чего не произошло в отношениях РФ с Европой. С таким заявлением выступила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее слова приводит РИА Новости.

«По поводу развития отношений России с Соединенными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений [России] с Европой, там все не так гладко», — сказала экс-министр.

По ее словам, спектр тем, которые могут обсуждать между собой Москва и Вашингтон, достаточно широк и не ограничивается конфликтом на Украине. В их числе она назвала взаимодействие в изучении космоса, борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Кнайсль, однако, подчеркнула, что скептически относится к развитию отношений России и США и не ожидает в них стремительного прогресса. Она добавила, что хотя встреча лидеров двух стран рано или поздно состоится, та потребует очень большой и длительной подготовки.

Ранее Кнайсль заявила, что считает Европейский союз неспособным поддержать Украину в военном отношении без помощи США.