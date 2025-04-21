Экс-глава МИД Австрии: ЕС без США неспособен поддержать Украину

Европейский союз (ЕС) без помощи США неспособен поддержать Украину в военном отношении. С таким заявлением выступила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее цитирует РИА Новости.

«Европа нуждается в военной промышленности США (…) Сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупает оружие не во Франции для этих целей, а в США», — сказала экс-министр.

По словам Кнайсль, сейчас сами европейцы движутся «в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о грядущей войне, о переходе экономики на военные рельсы».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС расстроились из-за того, что Россия и США обсуждают газопроводы «Северный поток» без участия стран сообщества, и назвали подобные дискуссии безумием.