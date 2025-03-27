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12:13, 27 марта 2025Мир

Евросоюз обиделся на США за диалог с Россией

Politico: В ЕС расстроились из-за обсуждения Россией и США «Северных потоков»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) расстроились из-за того, что Россия и США обсуждают газопроводы «Северный поток» без участия стран сообщества и назвали подобные дискуссии безумием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Тот факт, что разговоры о судьбе "Северного потока" проходят без участия Европы, — это просто безумие (...). Обсуждения таких вопросов должны находиться строго в компетенции Евросоюза», — передает журнал слова европейских дипломатов.

Кроме того, по словам еще одного источника, администрация президента США Дональда Трампа «намерена получить новые рычаги давления на Европу». Он счел такой подход американских властей« эконмическим империализмом».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров Россия и Соединенные Штаты сообщил, что Россия и США поддерживают диалог по теме «Северных потоков». Так же дипломат допустил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Европу и заставить ее не отказываться от российского газа.

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