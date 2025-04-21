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11:38, 21 апреля 2025Мир

Китай ввел санкции против членов Конгресса США

SCMP: Китай вводит санкции против членов Конгресса США из-за Гонконга
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leah Millis / Reuters

Китай вводит санкции против членов Конгресса США, а также американских чиновников и руководителей неправительственных организаций (НПО), обвиненных во вмешательстве во внутренние дела КНР. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Правительство Китая приняло решение ввести санкции против членов Конгресса США, чиновников и руководителей НПО, которые некорректно вели себя в вопросах, связанных с Гонконгом. Любые противоправные действия американской стороны (...) будут встречены решительным ответом Китая и соответствующими контрмерами», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь также отметил, что решение принято в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами против офисов центрального правительства Китая в Гонконге и шести должностных лиц административного района. Он подчеркнул, что подобные меры со стороны США являются «серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая».

Ранее в МИД КНР прокомментировали пасхальное перемирие на Украине, выразив надежду на то, что стороны продолжат урегулирование кризиса путем диалога и переговоров.

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