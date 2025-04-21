В Китае прокомментировали пасхальное перемирие на Украине

МИД Китая о пасхальном перемирии: Рады видеть все усилия по прекращению огня

Пекин рад видеть все усилия, ведущие к прекращению огня на Украине. Так официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь прокомментировал предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, передает РИА Новости.

«Надеемся, что все соответствующие страны продолжат урегулирование кризиса путем диалога и переговоров», — подчеркнул дипломат.

Объявленное президентом России пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался.

Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции после окончания пасхального перемирия. В ведомстве отметили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия, при этом подчеркнули, что противник продолжил предпринимать попытки атак во время перемирия. По данным Минобороны, во время перемирия зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.