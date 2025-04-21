Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

МО: ВС России продолжили проведение СВО после окончания пасхального перемирия

Вооруженные силы (ВС) России продолжили проведения специальной военной операции (СВО) после окончания пасхального перемирия. О действиях армии России журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили существенное снижение интенсивности боевых действий ВСУ по всей линии фронта во время перемирия, при этом подчеркнули, что противник продолжил предпринимать попытки атак во время перемирия. По данным Минобороны, во время перемирия зафиксировано 4900 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Россия же, согласно заявлению министерства, строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. После прекращения перемирия ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и беспилотников ВСУ в 74 районах проведения СВО.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. Военблогер Юрий Подоляка, оценивая ход боев после перемирия, заявил, что «фронт гремит, как и раньше, а местами даже больше прежнего».

Перемирие с политической точки зрения продемонстрировало добрую волю России к миру, а с военной точки зрения — позволило войскам провести ротацию сил на линии боевого соприкосновения и перебросить к ней вооружения, заявлял политолог Сергей Марков. По его мнению, оно было более выгодно украинской стороне как более слабой.