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09:15, 21 апреля 2025Россия

В России высказались о ходе боев после окончания перемирия фразой «фронт гремит»

Военблогер Подоляка: После окончания действия пасхального перемирия фронт гремит
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) после окончания пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, возобновились боевые действия. Об этом, описывая ситуацию на линии боевого соприкосновения фразой «фронт гремит», написал военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«"Пасхальное перемирие" закончилось — фронт гремит, как и раньше... А местами даже больше прежнего», — констатировал Подоляка.

Военблогер предположил, что 21 апреля стоит ждать хороших новостей с разных направлений линий фронта. О чем конкретно идет речь, Подоляка не уточнил.

После окончания перемирия, как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях не зафиксировали серьезных изменений на линии боевого соприкосновения. При этом во время перемирия ВСУ пытались прорваться на российскую территорию.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня перестал действовать и не продлевался. Россия уже нанесла по Украине первый после 30-часового перерыва удар.

ЖЗЛ
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