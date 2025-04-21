Описана ситуация в российском приграничье после прекращения пасхального перемирия

Военкор Пегов: После конца перемирия в приграничье серьезных изменений ЛБС нет

По состоянию на понедельник, 21 апреля, серьезных изменений на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Курской и Белгородской областях не зафиксировано. Об этом, описывая обстановку на утро после окончания пасхального перемирия, написал военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

«Курская область. Без серьезных изменений в ЛБС. ВС РФ продолжают освобождать территорию Курской области, где под контролем ВСУ остается единственный населенный пункт — Горналь», — говорится в сообщении. Там подчеркивается, что российские военные также продолжают развивать наступление в Сумской области.

Тем временем в Белгородской области за прошедшие сутки уничтожено несколько групп ВСУ, которые пытались пересечь государственную границу. Бои, по последним данным, продолжаются в Поповке и в районе Демидовки.

Ранее стало известно, что ВСУ 20 апреля в последний день перемирия пять раз пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Армия России сбросами с беспилотников не дала противнику прорваться.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие продлилось с 18.00 по московскому времени 19 апреля до 00.00 21 апреля. Режим прекращения огня уже перестал действовать и не продлевался. Россия уже нанесла по Украине первый после 30-часового перерыва удар.

Перемирие с политической точки зрения продемонстрировало добрую волю России к миру, а с военной точки зрения — позволило войскам провести ротацию сил на линии боевого соприкосновения и перебросить к ней вооружения, заявлял политолог Сергей Марков. По его мнению, оно было более выгодно украинское стороне как более слабой.

