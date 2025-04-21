Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:53, 21 апреля 2025Силовые структуры

Давшего показания на Смирнова экс-депутата Курской областной думы арестовали

В Москве суд арестовал экс-депутата Курской областной думы Васильева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Васильев будет под стражей два месяца. Его адвокат просил о более мягкой мере пресечения, например, домашний арест.

О задержании Васильева стало известно 20 апреля. До этого сообщалось, что бывший депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания против экс-губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объяснил ракетный удар ВС России по Сумам

    Россиянин побывал в Афганистане и раскрыл происходящее в подпольных кальянных

    Задержанный за намерение захватить администрацию города мужчина дал показания

    В США предложили альтернативу пошлинам Трампа

    ФСБ показала на видео задержание планировавшего захват мэрии Волгограда россиянина

    В Раде рассказали о ненависти Зеленского к Уиткоффу

    В аэропорту Турции россиянина и белоруса задержали со смартфонами и дорогими мехами

    Суд оштрафовал Слепакова

    Археологи сообщили о сенсационной находке на Северном Кавказе

    Михалков передаст американское ружье на нужды СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости