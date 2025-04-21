Давшего показания на Смирнова экс-депутата Курской областной думы арестовали

В Москве суд арестовал экс-депутата Курской областной думы Васильева

Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Васильев будет под стражей два месяца. Его адвокат просил о более мягкой мере пресечения, например, домашний арест.

О задержании Васильева стало известно 20 апреля. До этого сообщалось, что бывший депутат и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания против экс-губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей.