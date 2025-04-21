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19:17, 21 апреля 2025Силовые структуры

Дело о хищениях при строительстве Нахимовского училища передали в суд

Дело о хищении при возведении Нахимовского училища передали в суд Калининграда
Варвара Митина (редактор)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и троих сотрудников компании «ГЕОИЗОЛ». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Они обвиняются в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. Их дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Ленинградский районный суд Калининграда.

В 2019 году ГЕОИЗОЛ заключил многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. По версии следствия, в 2024 году Ширинкин и другие фигуранты предоставили ложные финансовые отчеты о стоимости и объемах строительных работ. Таким образом они похитили более 290 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Ширинкина.

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