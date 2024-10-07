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16:39, 7 октября 2024Силовые структуры

Арестовано имущество фигуранта дела о хищениях при строительстве Нахимовского училища

СК: суд арестовал имущество экс-главы отдела строительства Балтфлота Ширинкина
Начало событий в новости При строительстве Нахимовского училища в Калининграде похитили 100 миллионов рублей

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Суд арестовал имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Алексея Ширинкина, проходящего по уголовному делу о причинении ущерба государству при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Под обеспечительными мерами находятся автомобиль и загородный дом с участком, находящиеся в собственности Ширинкина.

Ему и его бывшей подчиненной Галине Чистяковой предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2019 году Минобороны заключило в рамках гособоронзаказа с главным военно-строительным управлением №4 контракт на возведение филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Ширинкин и Чистякова в 2022 году оформили подложные акты приемки выполненных работ, в результате чего государству был причинен крупный ущерб.

Ширинкин находится под домашним арестом, Чистякова заключена под стражу.

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      Любовь Ширижик
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