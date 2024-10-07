Арестовано имущество фигуранта дела о хищениях при строительстве Нахимовского училища

СК: суд арестовал имущество экс-главы отдела строительства Балтфлота Ширинкина

При строительстве Нахимовского училища в Калининграде похитили 100 миллионов рублей

Начало событий в новости При строительстве Нахимовского училища в Калининграде похитили 100 миллионов рублей

Суд арестовал имущество бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Алексея Ширинкина, проходящего по уголовному делу о причинении ущерба государству при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Под обеспечительными мерами находятся автомобиль и загородный дом с участком, находящиеся в собственности Ширинкина.

Ему и его бывшей подчиненной Галине Чистяковой предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2019 году Минобороны заключило в рамках гособоронзаказа с главным военно-строительным управлением №4 контракт на возведение филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Ширинкин и Чистякова в 2022 году оформили подложные акты приемки выполненных работ, в результате чего государству был причинен крупный ущерб.

Ширинкин находится под домашним арестом, Чистякова заключена под стражу.