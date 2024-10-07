При строительстве Нахимовского училища в Калининграде похитили 100 миллионов рублей

СК возбудил дело об ущербе в 100 млн руб при строительстве Нахимовского училища

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения ущерба государству в размере 100 миллионов рублей при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Обвинения в особо крупном мошенничестве предъявлены бывшему начальнику отдела капитального строительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Алексею Ширинкину и его подчиненной Галине Чистяковой.

По данным следствия, в 2019 году Минобороны заключило в рамках гособоронзаказа с главным военно-строительным управлением №4 контракт на возведение филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Ширинкин и Чистякова в 2022 году оформили подложные акты приемки выполненных работ, в результате чего государству был причинен крупный ущерб.

Чистяков заключен под стражу, Ширинкина находится под домашним арестом. С санкции суда наложены обеспечительные меры на имущество фигурантов дела: автомобиль и загородный дом с участком.

Ранее 7 октября сообщалось, что СК России объявил бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову о завершении следственных действий по уголовному делу о растрате.