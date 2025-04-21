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05:24, 21 апреля 2025Мир

Демпартия США забыла про Байдена в поздравлении с Пасхой

Демпартия США не упомянула Байдена среди президентов в поздравлении с Пасхой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Keystone Press Agency / Global Look Press

Демократическая партия США забыла про бывшего американского президента Джо Байдена, не включив его в список последних лидеров США от Демпартии в поздравлении с Пасхой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Официальный аккаунт демократов в соцсети X поздравил своих подписчиков со счастливой Пасхой, опубликовав фотографии бывших президентов Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Ф. Кеннеди с празднования Пасхи», — указано в сообщении.

В посте подобраны фотографии президентов, когда они, находясь на посту главы государства, отмечали Пасху со своими семьями. Схожее поздравление партия опубликовала и на платформе Bluesky, однако и там места для Байдена не нашлось.

Ранее стало известно, что Байден, по мнению многих демократов, портит имидж партии. По словам пресс-секретаря бывшей первой леди Майкла Ларосы, раздражение демократов в отношении Байдена «не исчезнет в ближайшее время».

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