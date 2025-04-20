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13:19, 20 апреля 2025Мир

Демократы попросили Байдена держаться подальше

Hill: Демократы считают, что Байден портит имидж партии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Члены Демократической партии США считают, что бывший американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл должны воздерживаться от публичных выступлений. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Hill.

Собеседники издания отметили, что Байден, по мнению многих демократов, портит имидж партии.

По словам пресс-секретаря бывшей первой леди Майкла Ларосы, раздражение демократов в отношении Байденов «не исчезнет в ближайшее время».

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«Это душераздирающий и трагический финал их общественной жизни, но это также правда, и они должны учитывать политические реалии», — подчеркнул он.

Ранее газета The New York Post узнала, что Байден просит за выступление на мероприятиях 300 тысяч долларов.

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