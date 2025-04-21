Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 21 апреля 2025Россия

Два человека остались лежать на земле после ДТП в Москве

В Москве иномарка сбила двоих человек, женщина лежит под машиной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Двоих человек сбила иномарка на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП» со ссылкой на источник.

По его данным, пострадали мужчина и женщина. После столкновения оба пешехода остались лежать на земле, при этом женщина находится под машиной.

ЧП произошло на улице Косыгина. Иных подробностей не приводится.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает од одном пострадавшем. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Москве автомобиль столкнулся с подростками на электросамокате. При этом поездки на средствах индивидуальной мобильности вдвоем в городе запрещены. В столичном Дептрансе призвали родителей внимательно следить за детьми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа возможная причина смерти Папы Римского

    Два человека остались лежать на земле после ДТП в Москве

    Участник Uma2rman стал отцом в седьмой раз

    Двух обвиняемых в попытке поджога дома имама в российском регионе арестовали

    Маск захотел уйти из правительства из-за усталости от левых

    Подсчитан необходимый для одобрения ипотеки в Петербурге доход

    Лолита отказалась помочь бойцу СВО после отмены концертов

    В команде Дзюбы объяснили специальную футболку игрока после гола в ворота «Спартака»

    Американские власти обвинили Трампа в попытках подавить инакомыслие

    В Киеве группа подростков избила военного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости