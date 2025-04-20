В Москве произошло ДТП с двумя детьми на электросамокате

На юге Москвы произошло ДТП с двумя детьми на электросамокате

ДТП с участием машины и двух несовершеннолетних на электросамокате произошло на юге Москвы. Об этом 20 апреля пишет столичный дептранс в Telegram-канале.

«В Сумском проезде произошло ДТП с участием автомобиля и двумя детьми, передвигавшимися на электросамокате», — отмечается в публикации.

Департамент транспорта подчеркнул, что проезд на электросамокатах несовершеннолетних и проезд на электросамокате вдвоем строго запрещены. «Призываем родителей внимательно наблюдать за своими детьми», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве. Сотрудники полиции прибыли к месту ДТП за пару минут, но обнаружить самокатчика им не удалось. Пострадавшего мальчика отвезли в больницу, медики диагностировали у него травму головы.