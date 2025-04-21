Фантомная метка появилась на радаре самолета в полете над югом России

Aviaincident: Фантомная метка появилась на радаре самолета из Стамбула в Москву

Фантомная метка появилась на радаре самолета российской авиакомпании в полете над югом страны. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

19 апреля пассажирский Airbus А321 выполнял рейс из Стамбула, Турция, в московский аэропорт Шереметьево. Когда лайнер находился в районе Ростова-на-Дону на высоте более 10 тысяч метров, в кабине экипажа сработал прибор ТКАС.

Система показала наличие метки в 8-11 километрах перед самолетом, она то появлялась, то исчезала. При этом пилоты не видели других воздушных судов. Произошедшее не повлияло на безопасность полета.

Ранее на радаре самолета авиакомпании «Победа» появилось больше 10 фантомных меток. При этом других воздушных судов поблизости не было.