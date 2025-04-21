ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области, планировавшего захватить администрацию города по заказу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным силовиков, мужчина инициировал контакт и поддерживал отношения с членами террористических организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины, для оказания им помощи. Им он передавал сведения об осужденных, отправившихся в зону СВО. Также он планировал получить от украинской стороны деньги и оружие и захватить администрацию города.
Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали наркокурьера с 14 кг наркотических веществ.