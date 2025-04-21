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16:36, 21 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала планировавшего захватить администрацию российского города мужчину

ФСБ задержала жителя Волгограда, планировавшего захватить администрацию города
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгоградской области, планировавшего захватить администрацию города по заказу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина инициировал контакт и поддерживал отношения с членами террористических организаций, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины, для оказания им помощи. Им он передавал сведения об осужденных, отправившихся в зону СВО. Также он планировал получить от украинской стороны деньги и оружие и захватить администрацию города.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали наркокурьера с 14 кг наркотических веществ.

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