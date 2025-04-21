Сотрудники ФСБ задержали россиянина с 14 килограммами наркотических веществ

В Челябинской области задержали наркокурьера с 14 кг наркотических веществ

В Челябинской области задержали наркокурьера с 14 килограммами наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудниками ФСБ была пресечена поставка крупной партии наркотических средств. В результате проведенной операции был выявлен 29-летний гражданин России, причастный к межрегиональной преступной группе, которая занималась контрабандой наркотиков с целью сбыта на территории страны.

В ходе следственных действий на территории Челябинской области задержан наркодилер. При обыске у него обнаружили мефедрон массой более 14 килограммов. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие участники организованной преступной группы.

Ранее сообщалось, что двое россиян готовили в доме синтетический наркотик и попались.