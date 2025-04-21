Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 21 апреля 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали россиянина с 14 килограммами наркотических веществ

В Челябинской области задержали наркокурьера с 14 кг наркотических веществ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Russian FSB press service / Globallookpress.com

В Челябинской области задержали наркокурьера с 14 килограммами наркотических веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудниками ФСБ была пресечена поставка крупной партии наркотических средств. В результате проведенной операции был выявлен 29-летний гражданин России, причастный к межрегиональной преступной группе, которая занималась контрабандой наркотиков с целью сбыта на территории страны.

В ходе следственных действий на территории Челябинской области задержан наркодилер. При обыске у него обнаружили мефедрон массой более 14 килограммов. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие участники организованной преступной группы.

Ранее сообщалось, что двое россиян готовили в доме синтетический наркотик и попались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    В МВД опровергли сообщения о стрельбе в московской гостинице

    Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

    На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

    Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

    Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

    США назвали основу своей военной мощи

    В Италии негативно оценили план перевооружения ЕС

    Папа Римский встретился с вице-президентом США накануне ухода из жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости