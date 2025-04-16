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15:23, 16 апреля 2025Силовые структуры

Двое россиян готовили в доме синтетический наркотик и попались

Под Липецком поймали 2 изготовивших в доме 20 кг синтетического наркотика мужчин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Под Липецком задержаны двое местных жителей, изготавливавших синтетический наркотик в частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Фигурантам — 40 и 42 года. Это житель Данкова и поселка Льва Толстого. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Они заключены под стражу.

По данным правоохранителей, задержанные купили дом и организовали в нем подпольную нарколабораторию по изготовлению синтетического наркотика. Они планировали продавать готовое запрещенного вещество при помощи тайников-закладок. Во время задержания оперативники провели обыск домовладения. В результате они обнаружили и изъяли контейнеры с кристаллическом веществом общей массой около 20 килограмм, три пакета с неизвестным порошком, весы, различное оборудование, посуду и упаковочные материалы, а также более 30 канистр с прекурсорами наркотиков. Эксперты заключили, что часть найденного — синтетический наркотик. Исследование остального обнаруженного в доме продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тольятти задержали двух братьев за выращивание конопли в подвале склада.

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