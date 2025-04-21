Гимнастка из России похвасталась фигурой в оголяющем тело топе

Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева похвасталась фигурой в откровенных образах для рекламы бренда спортивной одежды Muss Moscow. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем миллион подписчиков.

Российская и азербайджанская спортсменка, основательница сети студий растяжки и фитнеса SMstretching сначала предстала на размещенных снимках в топе, который оголял ее тело, и велосипедках.

На другом кадре гиминастка позировала в темно-сером комплекте, состоящем из подчеркивающих формы лосин и топа с большим вырезом на спине.

В феврале гимнастка из России села на шпагат на кухне в откровенном комбинезоне.