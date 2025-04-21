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15:30, 21 апреля 2025Силовые структуры

Глава района в Орловской области и его заместитель пойдут под суд за превышение полномочий

В Орловской области предстанет перед судом глава района за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орловской области глава района и его заместитель предстанут перед судом за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным следствия, администрация Дмитровского района заключила контракт на выполнение работ на одном из объектов в городе. Руководитель подрядной организации и субподрядчик похитили деньги и поставили детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной цене и с характеристиками, не соответствующими договору. Обвиняемые не проверили объемы и качество работ, предъявленных к сдаче, подписав акты приемки. Ущерб от их действий составил более 4 миллионов 700 тысяч рублей.

Предварительное следственное действие завершено, обвиняемые вину не признали. На их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России задержали главу района за превышение полномочий при закупках.

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