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13:55, 21 апреля 2025Мир

ХАМАС заявил о готовности отказаться от управления Газой

Al Hadath: ХАМАС передал послание о готовности отказаться от управления Газой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевики радикальной палестинской группировки исламистского толка ХАМАС передали министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману послание для спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности отказаться от управления сектором Газа после урегулирования конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Hadath.

«ХАМАС также выразил готовность к долгосрочному перемирию с Израилем и передаче всех заключенных в рамках соглашения, которое окончательно положит конец войне», — уточняется в публикации.

17 апреля президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с израильским и российским гражданином Александром Труфановым, которого ХАМАС удерживал в плену в Газе на протяжении 500 дней.

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