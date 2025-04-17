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04:50, 17 апреля 2025Россия

Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином и его семьей. Президент рассказал, как удалось вернуть заложников

Путин встретился с освобожденной из плена в Газе семьей Труфановых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин в Кремле провел встречу с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, которого палестинское движение ХАМАС удерживало в плену в Газе на протяжении 500 дней.

Рад вас очень видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия

Владимир Путин президент России

На встрече также присутствовали мать и невеста Труфанова. Кроме того, в ней приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС, главе семьи, отцу Александра, выжить не удалось.

Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены 15 февраля, после 500 дней плена в Газе.

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Путин рассказал, как стало возможным освобождение Труфанова

Президент отметил, что освобождение Александра Труфанова стало возможным благодаря стабильным многолетним отношениям России с палестинским народом.

То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями

Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что нужно выразить слова благодарности политическому руководству ХАМАС за то, что «они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт».

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Путин выразил надежду на освобождение всех заложников

Российский лидер выразил надежду, что все заложники, находящиеся в секторе Газа, будут освобождены.

Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе

Владимир Путин президент России

Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников есть и уроженец Донбасса Максим Харкин. Как отмечается в справочных материалах Кремля, перспектива его освобождения «пока не просматривается».

Харкин не имеет российского гражданства, он репатриировался в Израиль в 2005 году. ХАМАС обещали освободить его на втором этапе соглашения о прекращении огня и обмене пленных, однако неизвестно, будет ли реализована эта договоренность.

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