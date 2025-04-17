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23:14, 16 апреля 2025Россия

Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином

Путин встретился в Кремле с освобожденными из плена ХАМАС россиянином Труфановым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин в Кремле провел встречу с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, которого палестинское движение ХАМАС удерживало в плену в Газе на протяжении 500 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на встрече также присутствовали мать и невеста Труфанова. Кроме того, в ней приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

15 февраля стало известно, что Труфанов и два израильтянина были освобождены после 500 дней плена в Газе. Труфанова, его мать, бабушку и невесту похитили 7 октября 2023 года. Женщин освободили в конце ноября того же года.

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