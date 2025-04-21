Испания объявит трехдневный траур в связи с кончиной Папы Франциска

Правительство Испании объявит трехдневный траур по Папе Франциску

Совет министров Испании решил объявить трехдневный траур в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом заявил глава администрации председателя правительства, министр юстиции королевства Феликс Боланьос, сообщает ТАСС.

«Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи с кончиной Папы Франциска», — сказал он.

Боланьос подчеркнул, что понтификат Франциска привнес импульс к обновлению и реформированию католической церкви, который оставит след в истории.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска. Он напомнил, что на протяжении всего своего понтификата Франциск уделял внимание серьезным проблемам человечества, таким как изменение климата, миграция и неравенство.