Глава Евросовета отреагировал на кончину Папы Римского

Глава Евросовета Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Послание он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я присоединяюсь к миллионам людей по всему миру, которые скорбят о кончине Его Святейшества Папы Франциска. (...) Пусть его идеи продолжат вести нас к будущему надежды. Requiescat in pace (Покойся с миром)», — написал глава евросовета.

Кошта подчеркнул, что на протяжении всего своего понтификата Франциск уделял внимание проблемам человечества — миграции, изменению климата и глобальному неравенству.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.