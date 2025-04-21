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13:00, 21 апреля 2025Мир

Глава Евросовета отреагировал на кончину Папы Римского

Глава Евросовета Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Uzbekistan / Handout / Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Послание он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Я присоединяюсь к миллионам людей по всему миру, которые скорбят о кончине Его Святейшества Папы Франциска. (...) Пусть его идеи продолжат вести нас к будущему надежды. Requiescat in pace (Покойся с миром)», — написал глава евросовета.

Кошта подчеркнул, что на протяжении всего своего понтификата Франциск уделял внимание проблемам человечества — миграции, изменению климата и глобальному неравенству.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.

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