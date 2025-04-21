Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:38, 21 апреля 2025Культура

Кадышева подняла гонорары из-за популярности у зумеров

Продюсер Дворцов: Надежда Кадышева увеличила гонорары за выступления в два раза
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорары за выступления почти в два раза из-за популярности у зумеров. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«То есть, если она раньше выступала за 2 миллиона [рублей], сейчас — в районе 4-5 миллионов рублей она может работать на корпоративах, на концертных площадках», — сказал он.

Ранее директор исполнительницы Владислав Дорофеев рассказал о планах певицы давать стадионные концерты.

Надежда Кадышева стала популярной у молодых людей после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты стали раскупать за месяцы до шоу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия несколько раз атаковала Украину за ночь. По регионам ударили ракетами, дронами-камикадзе и авиабомбами

    Задержанный за работу на СБУ россиянин дал признательные показания

    Обстрел села в Армении со стороны Азербайджана описали фразой «началась война»

    Признавшаяся в любви к Бандере Наргиз выступила на русском языке

    Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

    Леня Голубков из рекламы МММ экстренно обратился к врачам

    Москвичей предупредили о похолодании на 10 градусов

    В Минобороны сообщили о соблюдении Россией режима прекращения огня

    Минобороны отчиталось о действиях армии России после окончания перемирия

    Папарацци сняли популярного 61-летнего актера с голым торсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости