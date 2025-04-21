Кадышева подняла гонорары из-за популярности у зумеров

Продюсер Дворцов: Надежда Кадышева увеличила гонорары за выступления в два раза

Народная артистка России Надежда Кадышева подняла гонорары за выступления почти в два раза из-за популярности у зумеров. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«То есть, если она раньше выступала за 2 миллиона [рублей], сейчас — в районе 4-5 миллионов рублей она может работать на корпоративах, на концертных площадках», — сказал он.

Ранее директор исполнительницы Владислав Дорофеев рассказал о планах певицы давать стадионные концерты.

Надежда Кадышева стала популярной у молодых людей после того, как в сети завирусился ее хит «Плывет веночек». Билеты на концерты стали раскупать за месяцы до шоу.