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11:51, 21 апреля 2025Экономика

Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков Kia

Роспатент зарегистрировал поданные в сентябре прошлого года заявки Kia
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

В апреле корейский автопроизводитель Kia добился регистрации четырех новых товарных знаков в России, а всего с начала года Роспатент одобрил шесть заявок компании, пишут РИА Новости и Telegram-канал «Shot Проверка»

При этом агентство уточняет, что все заявки были поданы в прошлом году, последние три из них — в сентябре. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Документы позволяют Kia проектировать автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки. Как правило, регистрация таких заявок необходима иностранному производителю для того, чтобы брендом не могли воспользоваться сторонние производители.

С учетом популярность корейской марки в России и наличием заводов такая угроза появление товаров под брендом Kia, не связанных с производителем, выглядит серьезной.

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